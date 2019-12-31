全球矚目的2020年東京奧運，將於2020年7月登場，Visa與上海銀行攜手推出限量版的2020年東京奧運主題「簡單忍者卡」，結合上海銀行簡單卡的高回饋，全面搶攻東奧商機。

上海商銀表示，該行的簡單卡說是旅日神卡，強推國內一般消費1％、國外2％、陸日韓3％的簡單回饋123，尤其沒有門檻及沒有回饋上限，在網路上受到熱列討論。這次再結合強烈日本風格的主題設計，推出限量版「簡單忍者卡」，更具紀念收藏價值，一次囊括海外消費高額回饋、感受奧運熱鬧精彩氛圍、珍藏紀念的好康A。

上海商銀行指出，簡單忍者卡（含簡單卡）在指定日期的2020年3月底刷卡消費，並完成登錄，除每月可獲最高10％刷卡金回饋，還可參加「Visa 2020年東京奧運主題雙人遊」贈獎，拿回饋並參與全球最大體育盛事。

上海銀行強調，「簡單忍者卡」可輕鬆取得高額現金回饋，同時擁有限量奧運主題卡的訴求，依規定年消費6萬元或設定以上海銀行活儲帳戶自動扣繳，即可再取得免年費優惠，更能一起為奧運喝采。

(工商 )