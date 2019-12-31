要搶2020年開年紅，壽險公司對元月宣告利率保持最高機密，據傳國泰人壽元月將調升美元保單宣告利率，由3.2％拉高到3.25％，但會調降新台幣宣告利率到2.15％，與富邦人壽拉平，富邦人壽初步確定元月宣告利率不動，美元宣告最高3.15％，南山人壽則可能將新台幣宣告利率由2.3％降到2.15％，美元則維持3.3％；台灣人壽、中國人壽與新光人壽的美元宣告利率則仍在3.3％以上。

多家壽險公司如國泰人壽預計明（1）日會公告元月的利變保單的宣告利率，強調不到最後一刻，各家公司都可能會更動，甚至有公司可能元旦加班開利率決策會議，因此各家公司都在觀望對手元月的宣告方向。

在2019年4月開始一路調降宣告利率後，年底新台幣利變壽險宣告利率，最低是富邦人壽的2.15％，最高還有公司在2.5％，但最多是在2.3％附近，國壽預計元月會將其新台幣利變壽宣告利率，由2.25％降到2.15％，反應新台幣的市場利率；南山人壽亦會從2.3％降到2.15％，等於三大壽險公司新台幣利變壽險的宣告利率將趨於一致，亦會對其他壽險公司造成壓力。

在美元保單部分，已傳出國泰人壽將率先調高利率，由3.2％拉高到3.25％，雖然仍比其他競爭對手的3.3~3.2％要低，但已比富邦人壽的3.15％高出10個基本點（1基本點等於0.01個百分點）。

(工商 )