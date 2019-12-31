桃園機場31日晚間7時左右在航機降落航道發現有無人機飛行情況，為了飛航安全，桃園機場已經全面停止航機降落，目前有4個航班因為航機備用油不足，已經轉降高雄小港機場等地。

據了解，31日晚間7時左右1架國泰航空公司的班機準備降落桃園機場時，突然發現在下滑道上有無人機，機長連忙通報航管人員處理。為了顧慮飛航安全，台北近場台及桃園塔台獲報後，立即停止所有航班降落，並通報航警局、桃園市警局派員趕往發現無人機的地點調查，到目前為止還沒有發現。

據指出，受到停止桃機降落作業的影響，有4架飛機因為盤旋等候過久，備用油不足，已轉降高雄小港機場等地，目前空中還有超過20架飛機在等候恢復降落，盤旋區域已經從原本的桃園機場西南側空域，一直延伸到中部及南部空域，可見「塞機」情況嚴重。

雖然飛抵桃園機場的航機雖然無法降落，不過起飛航機不受影響，維持正常離場作業。

直至晚間8時，警方調查後確認未再發現無人機出現，桃園機場才恢復航班降落作業。

(中時 )