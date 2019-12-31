鄭人碩12月29日度過37歲難忘的生日，這是他有記憶以來「第一次慶生」，因鄭母親過世的早，父親生前也長年臥病在床，多年來沒有機會也沒有人幫他過生日，直到37歲的生日派對，由一幫好朋友規劃辦在餐廳，超過20人到場，也收到了非常多的禮物，其中最珍貴的，莫過於女友小薰的豪禮。

小薰知道愛打籃球的鄭人碩視「籃球之神」喬丹為偶像，特地買了一雙限量款要價2萬元台幣的喬丹鞋送他，還依照鞋盒外型訂製了籃球加鞋盒超擬真的翻糖慶生蛋糕，連Logo跟條碼等細節都還原，相當細緻，要價8000元，除了小薰以外，她的家人也幫鄭慶生，不僅小薰爸爸出席生日派對，派對中拍照打卡用的IG背板，則是小薰的堂哥、堂嫂製作。

鄭人碩（左起）跟莊絢維導演、主持人楊達敬、張書偉玩得開心。（海鵬提供）

現場也有不少導演好友，像是鄭人碩的恩師虞戡平、張作驥，還有合作過《人面魚》的莊絢維，以及許肇任、王子杰，當中莊送了一瓶1982年的威士忌，正好就是鄭出生的年份，因為鄭是年底出生，酒肯定比他更有「歷史」，另演員張書偉、洪小鈴也到場。

因為不知道慶生是怎麼回事，所以鄭人碩一開始有點緊張，還不停招呼朋友，結果壽星一口飯都沒吃到，派對上有位與鄭相識多年的友人就笑虧：「都懷疑他到底是不是12月29日生的，因為他從來沒過生日，傳簡訊祝福也都回的很冷淡，連吃飯都沒有約。」

小薰花8000元客製化的慶生蛋糕。（海鵬提供）

(中時 )