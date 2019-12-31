跨年夜悠遊卡傳出有發生異常狀況，有網友在PTT發文反映，無法在超商使用加值功能，悠遊卡公司對此表示，下午5時許已發現超商悠遊卡加值功能異常，目前正在陸續恢復正常，僅剩7–11尚在搶修中。

網友於PTT PO文表示，他在超商看見有客人正要結帳，店員說悠遊卡現在不能用，疑似全台悠遊卡大當機。

悠遊卡公司表示，下午5時許已發現，全台超商悠遊卡加值功能有異常，但民眾仍可持悠遊卡搭乘交通運輸工具，目前已檢視修復，正陸續恢復正常中，而4大超商中，目前剩7–11尚在搶修中。

(中時 )