大當機？跨年夜超商無法加值悠遊卡 尚在搶修中 20:252019/12/31 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 悠遊卡。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 跨年夜悠遊卡傳出有發生異常狀況，有網友在PTT發文反映，無法在超商使用加值功能，悠遊卡公司對此表示，下午5時許已發現超商悠遊卡加值功能異常，目前正在陸續恢復正常，僅剩7–11尚在搶修中。 網友於PTT PO文表示，他在超商看見有客人正要結帳，店員說悠遊卡現在不能用，疑似全台悠遊卡大當機。 悠遊卡公司表示，下午5時許已發現，全台超商悠遊卡加值功能有異常，但民眾仍可持悠遊卡搭乘交通運輸工具，目前已檢視修復，正陸續恢復正常中，而4大超商中，目前剩7–11尚在搶修中。 (中時 ) #悠遊卡 #超商 #加值 #大當機 #跨年夜 也許您會感興趣 推薦閱讀 108年市有耕地租金明年1月開徵 4大超商可繳納 10:582019/12/27 生活 2020跨年 亞太電信啟用準5G技術祝你傳遞祝福 11:162019/12/27 科技 跨年夜趕場會粉絲 鬼鬼穿著前衛不怕冷 04:102019/12/29 娛樂新聞 跨年夜450萬旅客用Airbnb訂房 台北市擠入第12名 14:322019/12/29 生活 跨年夜安心返家 大車隊全台掩護撤退動線大公開 16:302019/12/30 生活 跨年夜冷到14度 迎曙光跑中南部 04:102019/12/31 生活新聞 《翻爆午間精選》跨年夜越晚越冷 最低溫僅13度 11:582019/12/31 生活 台南跨年夜後續攤 來友愛市場深夜食堂就對了 14:162019/12/31 生活 貓頭鷹廣場跨年夜開幕 全台最大「愛情鎖」在草屯 17:072019/12/31 生活 五月天不哭！子公司必應台北跨年和華視上演爭議 17:102019/12/31 娛樂 生活熱門新聞 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 超勸敗！好市多料理神物 完美複製星級高檔餐 - 生活 台鐵自強號員林出軌 8千多人受延誤 - 生活 氣炸鍋千萬別炸啥 他曝：後悔到爆 - 生活 太平史上第一次跨年 警方加強交管 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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