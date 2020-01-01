媒體報導台中棒球教育基金會傳出解散「台灣人壽成棒隊」！台中市政府運動局31日表示嚴正關切，並要求棒球基金會依據章程妥善經營棒球隊，不能違背章程及設立初衷，執意解散，此舉是漠視球隊與球員、教練權益，更漠視運動局協助基金會爭取預算的努力，經查108年棒基會接受體育署補助775萬元、台灣人壽等補助2500萬元，高達3275萬元的經費均已到位，應該審慎妥處球隊營運。

台中市政府運動局表示，體育署推動國家棒球發展政策，市府為維護棒球運動發展，鼓勵民間企業成立球隊，並由中央及市府補助經費，但市府從未自行經營或管理球隊。

台中棒球教育基金會在107年修改章程後，實際成為成棒隊的經營者，並爭取台灣人壽冠名贊助，市府仍是協助的角色，無論是爭取預算，還是透過新聞曝光，都能看到市府的努力。

運動局說，除市議會凍結的1000萬補助款，其餘市府協助向體育署、民間企業爭取的3,275萬元的經費均已到位，希望基金會能妥善執行經營管理權責，不應無故解散球隊。台壽成棒隊今年參加「2019年協會盃全國成棒年度大賽」榮獲冠軍，對於一支成軍二年的球隊，能拿到這麼好的成績，實屬不易。

運動局指出，遭議會凍結的1000萬元補助款，市議會決議要求調查台中市棒球教育基金會從104年至107年的財務狀況，但基金會卻遲未提供，導致補助款遭凍結。雖然基金會已掌握3275萬元的經費，卻仍以1000萬補助款遭凍結為由，卻不斷對外釋出解散的訊息。

運動局強調，年關將近，基金會應以球員、教練的權益是至關重要的事情，優先保障40多名隊職員的工作權，運動局一定會盡力協助，希望基金會能盡快配合議會調查，釐清事實，以利早日撥付補助款，確保球員權益為優先考量。

(中時 )