立法院三讀通過箝制言論自由的「反滲透法」惡法。作家楊渡接受本報專訪表示，反滲透法如同在民眾頭上掛上取人首級的思想血滴子。唯有讓想獨裁的人失去權力，才能防止獨裁，執政者也才不敢傲慢。

楊渡指出，「反滲透法」最大的問題就是規範的主管機關、法律、滲透、資助、及大陸的監督管理定義不清，可無限擴張。未來任何文化團體到大陸參加學術會議，都有可能被大陸監督管理機關資助，像是接受北大邀請參加醫學、社會學、經濟學會議，可能住進北大博雅酒店，這樣算不算是接受資助招待，所領的論文費算不算資助，或引用論文相關資訊，會不會被認定接受資助，為匪宣傳，「就是跟戒嚴時代一樣嘛」。

他說，過去戒嚴時代任何老兵跟對岸通信被抓到了，就可以用通匪罪名法辦，法律若不好好界定清楚，不止文化界，何任人做任何事都可以被認定被資助，像是「與惡的距離」版權賣給騰訊，騰訊也是大陸監督管理的，這是不是接受資助呢？隨便的一個交流都在無邊無際的法律下可以扣紅帽子，這種恐怖感才是最可怕的，「這是一個思想的血滴子掛在你的頭上，隨時血滴子掉下來都可以取你人頭」。

楊渡感嘆，「反滲透法」讓每個人噤聲、不敢講話，今天很多文化人就不敢講話了，很多老師也不敢表態了，因為蔡英文可能會贏，未來若清算他們，要怎麼辦呢？兩岸交往幾十年，有多少人到大陸，親戚在大陸？去做生意？隨便一個案例都可以說是接受資助嗎？

楊渡指，蔡政府說沒有參加政治活動介入選舉就不會受到影響，那以後所有的人都不能談到政治，只能支持民進黨，否則就是「反滲透法」可以抓的對象，那以後台灣還有言論自由嗎？

楊渡並以台大教授蘇宏達案為例說，還沒有「反滲透法」就這麼幹了，就是要威脅你不敢亂講話，那才是最恐怖的，戒嚴時代最恐怖的就是心裡有個小警總，「反滲透法」就是要在每個人心裡植入一個警總，這就是最可恨的地方。蘇宏達講故宮是怎樣，故宮不可以受公評嗎？故宮是跟國家安全有關係嗎？故宮就可以這樣，那其他的呢？這荒唐啊。

楊渡並提及，民進黨2020大選若勝選一定變本加厲，搞法西斯的人就是把敵人講的很大，便於在內部鎮壓，因為敵人很強大，民進黨選上一定會繼續操作，除非在立法院不是多數，否則一定會推各種法案壓制言論自由，壓到反對黨生機都沒有，吭氣都不敢，等於是新的戒嚴時代，「不止反滲透法而已，反滲法只是其中之一」，未來還可以管制網路等等。

「謙卑是嘴巴講的，傲慢才是人性」，楊渡說，面對蔡政府，就是只有讓他下架，讓他失去權力，唯有讓想獨裁的人失去權力，才能防止獨裁，沒有別的辦法，必需把給予執政者的權力收回老百姓的手上，要養成不斷給出再收回的習慣，讓很個執政者都不敢傲慢，蔡政府就是太傲慢了，傲慢到覺得可以在老百姓頭上懸一個血滴子，隨便取老百姓的人頭都可以，必需把權力收回來，執政者才不敢這麼幹，也就是必需用選票給這樣的執政者一個徹底的教訓。

(中時 )