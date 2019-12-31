大陸國家電影局12月31日發佈資料，2019年大陸全國電影總票房642.66億元（人民幣，下同，約合新台幣2748.23億元），較2018年同期成長5.4％；大陸國產電影總票房411.75 億元，也較2018年同期成長8.65％，占市場整體的64.07％。

此外，2019年全大陸城市院線觀影人次17.27億，新增銀幕9708塊，大陸全國銀幕總數已達6萬9787塊。2019年全年票房前10名影片當中，大陸國產影片占8部；全年票房破億元的影片88部，大陸國產電影47部、占半數以上。

(旺報 )

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