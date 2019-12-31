再創新高！2019年大陸電影總票房逾2748億 20:282019/12/31 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年大陸全國電影總票房再創新高。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家電影局12月31日發佈資料，2019年大陸全國電影總票房642.66億元（人民幣，下同，約合新台幣2748.23億元），較2018年同期成長5.4％；大陸國產電影總票房411.75 億元，也較2018年同期成長8.65％，占市場整體的64.07％。 此外，2019年全大陸城市院線觀影人次17.27億，新增銀幕9708塊，大陸全國銀幕總數已達6萬9787塊。2019年全年票房前10名影片當中，大陸國產影片占8部；全年票房破億元的影片88部，大陸國產電影47部、占半數以上。 (旺報 ) #大陸 #電影 #票房 #影片 #國產 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸原創電影叫座 驚動北美票房 04:092019/12/27 時尚娛樂 《營建股》國產加快全建材事業佈局，嘉義輕質磚廠明年Q1量產 10:172019/12/27 財經 中國銀行前行長李禮輝：陸擴大金融開放 有利台資搶市占 04:092019/12/28 全球財經 王維明、王思偉齊戴漢米爾頓 齊秦、王祖賢趣味同框 14:202019/12/30 消費 王維明走齊秦風 王思偉巧扮王祖賢 04:102019/12/30 時尚消費 《國際產業》美國今年電影票房可望創史上次高記錄，迪士尼最風光 15:402019/12/30 財經 女警皮裙藏不住白腿！惹火造型獲熱議 12:472019/12/31 時尚 美今年電影票房 可望創史上第2高 19:112019/12/30 財經 雲林蒜農北上抗議 農委會：遺憾又是選前炒作 21:432019/12/30 生活 美今年電影票房 衝史上第2高 04:102019/12/31 全球財經 兩岸熱門新聞 陸學者：民進黨強推「反滲透法」 有三個圖謀 - 兩岸 秦始皇陵園現大型陪葬墓 罕見單體金駱駝出土 - 兩岸 習近平：「一國兩制」行得通 盼香港繁榮穩定 - 兩岸 仇恨將成主軸 陸恐再無友台聲音 - 焦點新聞 - 旺報 美何時對陸心悅誠服？林毅夫：經濟總量達美2倍 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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