儘管新南威爾斯的山林大火還在延燒，但是雪梨市長克洛佛‧摩爾(Clover Moore)表示，有問題的是氣候異變，而不是跨年煙火，因此雪梨煙火會如期登場。然而雪梨風勢過強，超過放煙火的容許值，因此原訂在晚間9點施放的煙火，延遲了15分鐘，在9點15分施放。

路透社報導，新南威爾斯的山林大火還在持續，也使得雪梨的夜空呈現不安的赤紅色，導致不少聲音認為，今年雪梨別辦跨年煙火了，加快救災要緊。然而雪梨市長摩爾表認為，跨年煙火一直是國際最知名的，煙火的計劃始於15個月前，而且大部分預算已經分配完畢，更重要的是，跨年動也促進了新南威爾斯的經濟發展。

然而，也許是受到不尋常天氣的影響，雪梨晚間的準點煙火，被強風所延遲，預計在9點施放的煙火延到15分才舉行。

雪梨晨鋒報(sydney morning herald)報導，今天澳洲東南部的氣流都不穩定，影響了好幾處的煙火計畫，雪梨港的船舶都搖搖晃晃的，布萊頓勒桑茲（Brighton-Le-Sands）舉行的煙火表演遲放，蘭德威克市政廳（Randwick Council）的煙火縮短了時間；韋斯特菲爾德·米蘭達百貨公司(Westfield Miranda)的煙火，改成雷射燈光秀。

New Year's Eve 2020 celebrations and fireworks from around the world

雪梨最重要的跨年煙火就是歌劇院與雪梨大橋附附的海港煙火，儘管受到公眾和一些政界人士的反對，但在仍按計劃進行，其中一個重要原因是幾處最主要的煙火觀賞點，包括巴蘭加魯(Barangaroo)、麥克馬洪點(McMahon's Point)、岩石區(The Rocks)的門票都已售完，不能片面取消。

新南威爾斯消防局長沙恩‧費西文斯(Shane Fitzsimmons)特別為雪梨市辯護，他說：「雪梨的迎新年活動，與火災無關。我們當然關心災情，但是也必須繼續生活，不要沉溺在悲劇中，不應該將兩者混為一談。」

不過，新南威爾斯確實有好幾起的煙火表演取消，有些是因為施放點太接近火災地點，有些地方覺得不太適宜，比如雪梨南部的高士佛市(Gosford)，即使消防救援局已經批准煙火表演，但當地市議會還是決定取消。

(中時電子報)