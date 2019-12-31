合庫拚危老都更，核貸金額已超過450億。合庫今日指出，截至目前合庫辦理危老都更貸款累計共49案，核貸金額總計達453億8,699萬元，於公股銀行名列前茅。

合庫指出，位於全台灣居住密度最高的新北市永和區「大陳義胞」第2單元公辦都更聯貸案，可說合庫在該領域的代表作，該社區源於1955年由政府租地給大陳義胞蓋屋，一甲子後經土地讓售、分租、加蓋等，使得土地房屋公私產權複雜，巷弄狹窄且公設不足，透過政府主動協助，銀行積極相挺，預計今年底就可以搬回新屋，做為未來配合政府推動都更3箭最好的實踐例子，具有承先啟後的指標意義。

合作金庫銀行董事長雷仲達表示，企業核心價值除追求盈餘績效與提高股東收益外，落實企業社會責任更是責無旁貸，因此，合庫秉持深耕土建融業務的經驗基礎，和掌握全國最多營業據點的優勢，將危老都更列為主要重點業務。

(工商 )