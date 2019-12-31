告別2019迎接2020年，原本是歡樂時刻，但比利時首都布魯塞爾警方今晚部署重兵執行聯合防暴，任何挑釁零容忍，避免重演去年跨年夜滋事分子多起燒車、搶劫等騷動事件。

布魯塞爾內政、安全及外貿部長德克姆（Pieter De Crem）昨天表示，布魯塞爾將在跨年夜首次聯合6個區警察局合作，增加部署一倍警力，立即果斷地採取行動。

今晚是跨年夜，原本在各項慶祝活動中都是歡樂時刻，但布魯塞爾警方卻如臨大敵，原因就是去年跨年夜後發生騷亂事件。

布魯塞爾去年跨年活動後，包括過去曾出現聖戰分子窩藏的莫倫比克（Molenbeek）社區等，各地警方忙於處理街頭大小騷亂事件，從有人不遵守禁燃煙火令到有人縱火，到燒毀垃圾桶、摩托車及汽車，也有商店被趁機洗劫。

甚至先趕到現場的消防人員及急救人員也被滋事分子攻擊，只能先離開等待警方馳援，最終跨年夜變調成為騷亂夜。

據比利時媒體報導，今晚起執行聯合的防暴計畫，策略與以往所不同，對任何潛在的挑釁行為採取零容忍政策，特定地區的地鐵站周圍部署更多警力，也會護送消防人員執勤公務，及協助遭受言語甚至是身體等攻擊的受害者。

比媒表示今晚布魯塞爾6區警方聯合防暴，這種規模過去只出現在重大國際事件，例如召開北大西洋公約組織（NATO）峰會時，可見當局的重視。

(中央社)