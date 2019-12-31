2019年最後一晚，台中市府舉行「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」陪民眾跨年夜送舊迎新，晚會節目由火辣的安心亞開場。（黃國峰攝）

2019年最後一晚，台中市府舉行「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」陪民眾跨年夜送舊迎新，晚會節目由火辣的安心亞開場。（黃國峰攝）

「台中2020跨年狂歡夜」后里現場，楊丞琳以溫柔歌聲陶醉現場觀眾。（黃國峰攝）

「Shining！台中2020跨年狂歡夜」今晚同步於后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，除有超過40組超強卡司接力演出，性感的安心亞火辣飆熱舞、楊丞琳溫柔歌聲令人如癡如醉；后里現場在跨年倒數時刻，更有上百台無人機及摩天輪「天空之夢」燈光秀絢麗展演，兩場次預估將湧入20萬人次。

「后里現場」晚間6時由茄子蛋搶先表演，性感女神安心亞熱力開場，連續3年在台中跨年演出的她，挑戰勁歌熱舞「16分鐘不斷電」，並以一身性感服裝化身Party Queen霸氣登場，現場湧入大批觀眾，目不轉睛大飽眼福。

楊丞琳展現全能天后魅力，溫柔唱腔讓現場觀眾聽得如癡如醉；還有獨家在台中演出的王心凌、情歌天王周興哲、金鐘最佳女配角曾沛慈、最強嘻哈高爾宣、茄子蛋、吳卓源等超強卡司將接力演出。

台中市新聞局表示，「后里現場」跨年時刻除有天后徐佳瑩陪同倒數，還有無人機及摩天輪燈光秀陪大家迎新年，跨年後雙壓軸，則有首度於跨年開唱的綜藝天王吳宗憲將帶來「憲式經典台語歌曲」，並與鹿希派在跨年首度「父子合唱」，以及跨年收視紀錄保持人畢書盡接力演出。

「太平現場」晚間7點由「狼人殺偶像」陳零九開場，他以輕柔嗓音帶來創作歌曲，接著與邱鋒澤合唱的「天黑請閉眼」，讓喜愛「九澤CP」的民眾尖叫連連；而有金曲歌王翁立友、金曲歌后詹雅雯、龍千玉、黃妃、高爾宣、椅子樂團、黃文星也以勁歌熱舞陪伴民眾一起狂歡，愈夜愈HIGH，倒數時刻由周興哲陪伴大家迎向2020年。

(中時 )