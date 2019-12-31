立法院三讀通過反滲透法，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院欣見法案三讀通過，將有助於防堵中國透過各種手段對台灣的惡意滲透。

Kolas說，政府的責任是守護國家主權、維護人民安全。政院尊重立法院的審議，也欣見「反滲透法」在多數民意的支持下三讀通過。該法通過後，將有助於防堵中國透過各種手段對台灣的惡意滲透，同時不會妨礙台灣與中國人民之間合法的商業、教育、文化、宗教、觀光旅遊等交流活動。行政團隊將針對三讀通過後的反滲透法版本進一步提出相關作業與便民措施，與台灣人民共同守護民主與自由。

對於反滲透法未列主管機關，她則說，國會通過的法律，有許多都沒有明列「主管機關」，因為該法由各機關共同執行，例如民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政程序法、行政訴訟法、行政執行法、毒品危害防治條例、監獄行刑法等，類似立法例很常見，不足為奇。另外，最近一次國家安全法的修法也沒有政院版，這也很常見。

至於本會期未在正式會期中處理總預算，Kolas說，立法院本會期的法定會期截止期限在1月底，所以政院還是期待立法院可再次召開臨時會，通過明年政府總預算，以推動許多福國利民的政策，期盼各黨團立委都支持。

(中時 )