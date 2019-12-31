有鑑於去年初因謠言假訊息流竄，造成衛生紙搶購之亂，立法院今通過《刑法》部分條文修正草案，未來若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具，散布不實資訊，意圖影響行政院公告的生活必需品交易價格，可處2年以下徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金，且得加重其刑至二分之一，最高可處3年徒刑併科30萬元罰金。

去年初因市場謠傳衛生紙價格將上漲，爆發全台搶購衛生紙熱潮；今年初網路則流傳台南麻豆文旦滯銷，200公噸文旦直接倒入曾文水庫等謠言，製造社會恐慌，也影響市場價格，立院昨修法通過，遏止相關假資訊廣泛流傳。

現行《刑法》第251條第3項條文規定，意圖影響「糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品；種苗、肥料、原料或其他農業、工業必需的物品」交易價格，而散布不實資訊者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以下罰金。

根據三讀條文，增列「經行政院公告的生活必需用品」適用251條條文規定，並增訂若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具散布不實訊息，意圖影響農產品、工業必需的物品、經行政院公告的生活必需品等交易價格，得加重其刑至二分之一，亦即最重可處3年徒刑及30萬元罰金。

此外，散布流言或以詐術損害他人信用者，現行罰則為1千元以下，三讀修正條文罰則大幅提高，可處2年以下有期徒、刑拘役或科或併科20萬以下罰金；若以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯此罪者，得加重其刑至二分之一，等於最重可處3年徒刑併科30萬元。

(中時 )