市長在晚間8點來到現場，先慰問警方的辛苦。（馮惠宜攝）

市長盧秀燕上場表示跨年晚會有特別意義就是后里太平、給你平安的意思。（馮惠宜攝）

迎向2020年，台中太平史上第一次官辦跨年晚會晚間七點在太平運動場登場，在「狼人殺偶像」陳零九抒情演唱下揭開序幕，晚間8點20分，台中市盧秀燕也在8：20在上場，她說今年台中跨年晚會后里、太平雙主場意義非凡，就是厚哩太平（給你太平）的意義，也引起現場民眾再次歡呼。

太平場主持人于美人、蔡昌憲、許志豪逗趣開場，三人還合唱一曲路邊野花不要踩，而在陳零九開場演唱後，他也介紹和自己一起玩狼人殺的邱鋒澤出場，兩人合唱「天黑請閉眼」，輕柔嗓音，也讓喜愛「九澤CP」的民眾尖叫連連。

這場跨年晚會也是台中縣市合併後，史上第一回太平地區舉辦的大型跨年晚會，人潮從傍晚陸續湧入，太平運動場愈夜愈熱鬧，市長盧秀燕約在8點20分也在現場朋友的尖叫聲中出場，屯區的國民黨籍議員也一同上台，盧秀燕也上場說2020愛你愛你有特別的意義，她祝福現場朋友以及愛你的人，和你愛的你，2020更幸福。

盧秀燕也說，雙主場的意義也就是后里、太平，意即台語的給你太平的意思，並且預告2020台灣燈會、璀璨台中已從12月21日在台中從副展區登場一直持續到明年元宵。

盧秀燕也介紹接續椅子樂團的演出，太平場卡司更包括有金曲歌王翁立友、金曲歌后詹雅雯、龍千玉、黃妃、高爾宣、椅子樂團、黃文星也以勁歌熱舞陪伴民眾一起狂歡，愈夜愈HIGH，倒數時刻由周興哲陪伴大家迎向2020年。

(中時 )