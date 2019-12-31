國民黨副總統候選人張善政今晚在臉書發布影片，表示人民要的很簡單，只是要有工作做、有飯吃、是非黑白分明、正義得以伸張，做官不貪、社會不亂、年輕人有未來，呼籲民眾給韓國瑜和張善政機會，他們可以做得比現任政府更好。

影片中首先指出，小時老師教導學子「禮義廉恥」、「天下為公」，但長大後看到的卻是蔡英文總統身陷論文謎團、搭雲豹裝甲車勘災、任用親信搞酬庸政治，乃至於慶富案超貸數百億、年金改革時抹黑軍公教、楊蕙如網軍害死外交官、教育部卡管不讓管中閔就任台大校長、私菸超買、陳明文3百萬風暴。

影片接著表示，老百姓要的很簡單，就只是有工作做、有飯吃、是非黑白分明、正義得以伸張，做官不貪、社會不亂、年輕人有未來。

張善政在搭配影片的臉書貼文中還表示「在這個混亂的時代中，人民要的很簡單，只要老有所終，壯有所用，幼有所長。所以我知道，我們都在等，等再見藍天，等一個可以讓我們過好生活的政府，等一個可以幫我們解決空污的政府，等一個可以讓青年重返國際的政府！2019年即將結束，又苦又悶又亂的日子，我們相信即將過去，給 韓國瑜 跟我一個機會，讓我們證明我們可以做得好，甚至更好」

另外中國文藝協會、台北市作家協會、中國美術協會、中華藝遊學會將於明日下午在台北科技大學舉辦「文學的台灣天空-國政配與文藝作家的第一類接觸」座談會，邀請張善政與陳若曦、司馬中原、楊渡、管管、詹澈等文人參加。

(中時 )