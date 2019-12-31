性感女神安心亞每年都是跨年晚會最辣「嬌點」，連續三年在台中跨年的她今晚（31日）接連在台中、高雄跨年演出，擔任「2020台中跨年后里麗寶場」開場嘉賓時，她以爆乳、翹臀勁裝化身「亞洲最辣DJ」性感登場，挑戰「16分鐘不斷電」電音派對組曲辣翻全台。安心亞兩場跨年演出不惜砸重金，特別請來金牌製作人陳鎮川的源活團隊量身打造，7套造型斥資約50萬，總預算更逼近500萬，女神誠意滿滿！

安心亞在台中跨年晚會性感開場。（三立提供）

「2020台中跨年后里麗寶場」從6時起就開始由「茄子蛋」、吳卓源及來自泰國的Gai l演唱炒熱氣氛，跨年晚會7點正式登場，由「性感女神」安心亞打頭陣，她以「爆裂悍妞」為主題概念，宛如最辣女主角古墓奇兵的「蘿拉」再現，一出場引發全場沸騰，她一連換4套服裝讓人目不轉睛，彩排時，她胸前的拉鍊還差點蹦開，演出鬼步舞蹈時，乳波更是足足晃足30秒，讓在場男性工作人員完全不好意思直視。

安心亞在台中跨年晚會演出性感火辣。（三立提供）

為了兩場跨年演出，安心亞的團隊特地重新編排表演曲目，除了開場的「Live DJ秀」，並帶來招牌曲〈呼呼〉、張惠妹嗨歌〈跳進來〉、Billie Eilish的〈Bad Guy〉、鄧紫棋的〈差不多姑娘〉五月天〈傷心的人別聽慢歌〉，及〈靚仔〉、〈女孩站出來〉、〈姐姐〉等曲，更帶來時下最流行的「鬼步」舞蹈，整整跳滿30秒，整段表演堪稱全台最辣、誠意十足表演。

安心亞在台中跨年晚會演出性感火辣。（三立提供）

為了跨年演出，安心亞的團隊特地重新編排表演曲目，除了台中場開場的「Live DJ秀」，她並接連帶來招牌曲〈呼呼〉、張惠妹嗨歌〈跳進來〉、Billie Eilish的〈Bad Guy〉、鄧紫棋的〈差不多姑娘〉、五月天〈傷心的人別聽慢歌〉等歌曲，還大秀時下最流行的鬼步舞蹈，營造「party queen non stop」歡樂氛圍，希望整大家從2019嗨到2020年！

(中時 )