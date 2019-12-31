公督盟公布余天是唯一「零質詢」立委 柯文哲：太扯 21:082019/12/31 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 公督盟日前公布對手民進黨籍現任立委余天是國會「唯一零質詢」立委，柯文哲笑著回應，「坦白講，零次質詢也太扯」。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲31日，晚間8時許到三重為新北市第三選區立委候選人李旻蔚輔選。媒體詢問李旻蔚，對公督盟日前公布對手民進黨籍現任立委余天是國會「唯一零質詢」立委的看法？ 李旻蔚回應，這些資訊都是公開、新聞都有的資訊，余天零質詢是事實，我們不會做多餘的攻擊，只是希望讓市民知道，立法委員在地方要有行動之外，在國會也要有表現，希望兩者並進不受任何因素影響；柯文哲笑著回應，「坦白講，零次質詢也太扯」。 (中時 ) #立委 #質詢 #柯文哲 #余天 #國會 也許您會感興趣 推薦閱讀 賭爛民進黨柯後援會長喊票投韓 01:462019/12/27 政治要聞 柯文哲報告卡神案 羅智強：民進黨議員全部躲起來 02:302019/12/27 政治 柯文哲指鄭文燦接政院 鄭：向來想太多 09:482019/12/27 政治 再轟高雄負債！柯：陳菊問A答B 10:342019/12/27 政治 柯文哲被抹紅 柯媽氣蔡英文不出來說公道話 14:082019/12/27 政治 館長跟余天都接到恐嚇信 警硬起來偵辦 23:062019/12/27 社會 余天收到20萬恐嚇勒索信 家人輔選活動全暫停 12:032019/12/28 政治 反滲透法 柯文哲擔心自己過完年觸法 12:142019/12/28 政治 高雄》柯文哲為親民黨立委候選人站台 狠批民進黨債留子孫 20:442019/12/29 政治 泛綠諷余天 佛系立委零質詢 01:272019/12/31 政治要聞 政治熱門新聞 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 一堆人因韓造勢人多而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 淺綠台南人怒了 呼籲用選票制裁這個黨 - 政治 民進黨硬過反滲透法 羅智強神比喻：司法癡漢 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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