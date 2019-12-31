台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲31日，晚間8時許到三重為新北市第三選區立委候選人李旻蔚輔選。媒體詢問李旻蔚，對公督盟日前公布對手民進黨籍現任立委余天是國會「唯一零質詢」立委的看法？

李旻蔚回應，這些資訊都是公開、新聞都有的資訊，余天零質詢是事實，我們不會做多餘的攻擊，只是希望讓市民知道，立法委員在地方要有行動之外，在國會也要有表現，希望兩者並進不受任何因素影響；柯文哲笑著回應，「坦白講，零次質詢也太扯」。

(中時 )