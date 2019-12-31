因應2020年武陵櫻花季，雪霸國家公園管理處31日宣布，明年2月8日至29日實施交通運輸措施，針對進入武陵地區的登山隊伍車輛實施部分管制，並協助退輔會武陵農場發放車輛通行證，雪霸處指出，由武陵地區入（出）園的登山隊伍，自1月21日起開放申請「車輛通行證」，請山友配合。

武陵櫻花季即將開跑，雪霸處避免山區道路壅塞，宣布於2月8日起實施交管，申請雪山主峰線及武陵四秀線的「單日往返」路線者，雪霸處不予發放車輛通行證；若住宿於武陵農場內者，需向住宿單位申辦通行證，或自行搭乘合法大眾交通工具前往。

雪霸處說明，其他由武陵地區入（出）園的登山隊伍，可在1月21日起申請車輛通行證，由總領隊以整隊名義在「台灣國家公園入園入山線上申請服務網」，下載入園車輛登記表空白表格，填寫完成後併同入園許可證，於入園5天前以Email、傳真方式申請；通行證將由武陵管理站代申請後，在入園2天前以Email寄送給申請人。

雪霸處表示，登山隊伍需取得車輛通行證後，才可開車進入武陵遊憩區。另提醒民眾，武陵遊憩區海拔約1750公尺，上山賞景請留意天氣預報，且攜帶足夠保暖衣物，落實垃圾不落地及廢棄物減量，不要餵食獼猴及野生動物；適逢雪季，進入國家公園生態保護區應依規定申請入園、入山許可，並審慎評自身能力。

(中時 )