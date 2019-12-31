台大政治系教授蘇宏達今日發文指出，他在臉書發文評論故宮政策，竟被警方依違反社會秩序維護法偵辦，立委林奕華抨擊，這是民進黨限制人民言論自由的冰山一角。台北市議員羅智強更指出，當初謝系網軍罵大阪處，警方就用最嚴格的要件來縱容；一般人民批評民進黨，警方就用最寬鬆的標準，沾到一點邊就約談、移送，呼籲全民1月11日滅東廠、下架民進黨。

林奕華指出，今日台大政治系教授蘇宏達在臉書發文，表示自己去年十一月在臉書上評論故宮的政策，而被調查局要求警察上門查水表的始末；日前，台大另一名教授表示，自己友人因為在網路討論公共政策，亦被調查局要求警方對當事人進行相關約談。

林奕華指出，去年地方選舉大敗後，民進黨對於箝制言論自由已跡近瘋狂的地步。不但透過楊蕙如們豢養網軍帶風向，更於歲末年終加碼送台灣人民一部違反程序正義、違反言論自由的「反滲透法」。

她表示，反滲透法在委員會內連1秒鐘都沒討論，就逕付二讀今天三讀通過，未來台灣人民還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事丶批評政策嗎？蔡英文執政下的中華民國，到底跟中華人民共和國有什麼差異？民主進步黨儼然已經成為限制人民言論自由的獨裁先鋒黨。

羅智強則指出，謝系網軍罵大阪處，警方就用最嚴格的要件，有沒有「影響公共安寧」來縱容；一般人民批評民進黨，警方就用最寬鬆的標準，沾到一點邊就約談、移送。請問蘇宏達教授評論政策，影響了什麼公共安寧？台灣人民批評蔡英文、批評民進黨，又影響了什麼社會安寧？

羅智強表示，我們不怪警方，但是譴責施壓警方、違法違憲的民進黨。他也呼籲「一月十一日，我們一起來，滅東廠」！

(中時 )