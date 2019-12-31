「臺北最High新年城-2020跨年晚會」2019年12月31日晚上6點半拉開序幕，五月天睽違8年再度登上台北跨年舞台熱唱，氣勢十足，他們精心構思表演登上升降舞台，一連開唱2首〈派對動物〉、〈離開地球表面〉，迅速炒熱現場氣氛，接著又與80位專業阿卡貝拉人聲合作演唱〈成名在望〉，全場沈浸在超級美聲之中。

五月天控台能力一流，主唱阿信與團員一身黑色勁裝，氛圍隨即轉向感性，〈忽然好想你〉讓台下粉絲無畏14度低溫，開口一起大合唱，接下來陸續幾首〈玫瑰少年〉、〈轉眼〉以及〈倔強〉，粉絲也忍不住持續合唱，沉浸在五月天的魅力無法自拔，為跨年晚會帶來第一波高潮。

蕭敬騰登台熱唱。（粘耿豪攝）

接棒的獅子LION一上場就帶來〈美麗醜與我〉，搭配蜷川實花的繽紛花卉美麗視覺，彷彿參加一場美的饗宴，令人相當著迷，成員之一的蕭敬騰稍早受訪表示：「最大的驚喜就是這次主題與大家混很大，跟蜷川實花一起合作很開心，之前有合作過，這次給大家一個很棒的視覺。」

團員被問新年願望紛紛許下，「演出越來越多」、「專輯大賣」蕭敬騰聞言先是幽默回應「不可能」，接著也許下「專輯大賣」的新年願望，引來現場一陣笑聲。2019年蕭敬騰做了很多跨界挑戰，被問到新的一年還想挑戰什麼，他神祕一笑，「有新的計畫，不方便透露，戲劇目前還不知道，公司可能知道，但知道的事情已經很多了。」獅子LION接著熱唱幾首經典〈再見我的愛〉、〈除了你我別無選擇〉、〈It`s my life〉等歌曲，讓現場氣氛再次嗨爆，最後以〈Lion〉完美讓現場熱度持續延燒。

獅子LION成員曝新年希望。（吳維書攝）

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