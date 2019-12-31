「台中孩子王」之稱的立法委員張廖萬堅，31日在總部內舉辦陸爸爸說故事跨年同樂會，用豐富精采的親子活動陪伴孩子們一起迎接2020，吸引數十對親子報名參加，其中有許多家長是「呷好逗相報」，肯定張廖萬堅長期以來舉辦親子活動的用心，不僅自己報名參加，更大力推薦給身邊的家長朋友一起同樂！

今年張廖萬堅競選總部的跨年夜特別不一樣，張廖萬堅舉辦了陸爸爸說故事跨年同樂會，用帶動唱、說故事與魔術表演陪伴親子們一起跨年，吸引數十對親子報名參加，帶給孩子與家長們一個不一樣的跨年夜晚。

張廖萬堅競選總部表示，許多曾經參與張廖萬堅辦理的親子活動的家長，在報名時肯定張廖萬堅的用心，並且「呷好逗相報」，不僅替自己的小孩報名，還幫好幾對家長朋友們「團報」，一起迎接2020新年的到來。

張廖萬堅說，「孩子就是未來」是他一直以來不變的初衷，即使現在進入選戰的最後衝刺階段，還是堅持辦理親子活動，儘管再疲憊，但只要看到孩子們快樂的笑容，就感到一切努力都值得！

新的一年更配合1月11日大選，提出「111計畫」，希望未來四年能募集一萬本書分贈給學校、培訓一千位故事爸爸與故事媽媽、並且舉辦一百場親子活動，盼能推廣閱讀、增進親子感情，並讓孩子們留下美好回憶！

張廖萬堅強調，「我們都不是為了自己，我們都是為了下一代在努力，明年的選戰是影響台灣未來的關鍵，請大家為了我們的下一代站出來，1月11日請用手中的選票一起守護台灣的民主，守護孩子的未來！

陸爸爸說演故事劇場團長陸育克說三年多來，和萬堅委員一起舉辦上百場的親子活動，在每一場活動中都能感受到萬堅委員對守護孩子的堅持，從募書贈書、爭取校園補助60多案到舉辦上百場的親子藝文活動，萬堅委員始終秉持著孩子就是未來的初衷不停努力，更期許明年的111計畫能在張廖萬堅委員的推動下順利成功！

(中時 )