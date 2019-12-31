民進黨挾優勢立委席次讓反滲透法強行三讀通過後，晚間親民黨總統候選人宋楚瑜親自召開記者會，痛批反滲透法內容粗糙，推動過程更違反程序正義，呼籲民眾在大選中讓民進黨下台，並支持親民黨，讓親民黨結合其他政黨在國會重新修訂一部兼顧國家安全及人權保障的法律，而在國會改選前親民黨願意與國民黨一同提出釋憲。

宋楚瑜指出，保障國家安全確實需要法律，但民進黨所提出的反滲透法其立法內容不僅粗糙，罔顧程序正義，影響所及超過數百萬人，即使親民黨團立院苦口婆心勸告，也無法阻擋多數暴力輾壓過關，而在選前兩多月內提出並迅速三讀通過，明顯是為了選舉操作、激化對立，讓芒果乾(亡國感)持續發酵，致民進黨攫取利益。這種不道德的選舉手段，讓台灣民主嚴重倒退。

宋楚瑜還說反滲透法這樣的惡法通過後，將引起廣大台商、台生、學術界、宗教團體、觀光業、演藝及文化團體及農業交易等各項兩岸交流活動，冒著觸法的可能，不安自危，生活在恐懼之中。民進黨罔顧台灣得來不易的民主自由和人權，而唯一能夠抵制民進黨的唯有人民，呼籲所有選民在十天後的大選中，勇敢出來對鴨霸民進黨投下反對票，讓民進黨下台，並支持親民黨，讓親民黨結合其他政黨，在新國會中形成新的國會多數，重新修訂一部兼顧國家安全及人權保障的法律。

(中時 )