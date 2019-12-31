熱浪影響下，澳洲東南部森林大火今天進一步惡化，大火灰燼造成的空氣污染籠罩新南威爾斯省（NSW）多處，住在靠近火場的台灣僑民一度準備緊急撤離，後來平安無事。

今天雪梨測得攝氏44.9度高溫。雪梨所屬的新南威爾斯省，自從今年9月以來，已出現多處森林大火失控。隨著今天熱浪來襲，新南威爾斯省南部海岸地區的山火一發不可收拾。

澳洲廣播公司（ABC）報導，今天新南威爾斯省南部海岸地區的山火已造成2人死亡、1人失蹤。

隨著森林大火惡化，大火灰燼也造成空氣污染，籠罩附近多個地區，陽光受到空污遮蔽，白天看起來也像黑夜，黃昏時更出現當地稱為「血紅色日落」（blood-red sunset）的現象。住家離火場不遠的台灣僑民一度準備緊急撤離。

住在新南威爾斯省蕭爾黑文市（Shoalhaven）的劉亭歡向中央社表示，今天早上發現空污從遠處迫近，她擔心森林大火可能隨時蔓延到她的住處，趕緊把行李放在車上，準備隨時緊急徹離。雖然她的住處未受到大火波及，但周圍仍受到空污影響。

濱海的蕭爾黑文市約在雪梨以南100多公里。

劉亭歡搬到蕭爾黑文市才3個月，之前她住在大約900公里外的揚巴鎮（Yamba）。但就在搬離揚巴鎮之前，她剛好遇上今年9月爆發的森林大火。她說，當時距離她住處10分鐘車程的範圍，居民都已全面撤離了。

對於澳洲政府針對森林大火的應變措施，劉亭歡給予高度肯定。她解釋，澳洲各地都規劃有避難中心，不論是人還是動物都會安排收容。新南威爾斯省郊區消防服務（Rural Fire Service）也會隨時在網上更新森林大火消息，各地應變中心也會透過簡訊通知居民相關應變措施。

移居澳洲已5年的劉亭歡說，這是她第一次在短短3個月內二度遭遇森林大火迫近。但她懷著感恩的心情表示，跟那些因大火而失去家園的人相比，感覺自己已經很幸運了。

(中央社)