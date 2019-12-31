2019年底美元指數漲幅大縮水 21:332019/12/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 反映美元兌歐元、日圓和英鎊等6大主要貨幣匯率綜合表現的美元指數，周二盤中下跌0.24％報96.51點，若收盤仍維持此水準，即連續3個交易日收黑。 加上上周五創3月來最大單日跌幅，該指數全年漲幅縮小至不到0.6個百分點，遠遜2018年的上漲4.4％，為2013年來最小年增幅。 主要是投資人對全球經濟成長恢復樂觀而降低對美元的避險需求。 (工商 ) #美元 #指數 #漲幅 #全球 #經濟成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 降低波動度穩中求勝 04:102019/12/27 證券．權證 「黛姐姐冬至攜手愛」 全球人壽捐助20萬教育金予忠義基金會 14:122019/12/27 財經 《盤後解析》「權」力相挺，周線連4紅 14:492019/12/27 財經 外匯探搜－展望2020年首季 美元續高檔震盪 04:102019/12/28 產業特刊 台灣經濟成長 外銀都按讚 04:102019/12/30 財經要聞 期權策略系列指數介紹4-4 期權策略－指數化投資成優選 04:102019/12/30 證券．權證 恆生指數創五個月新高 科技股回落 10:322019/12/30 財經 滬指三千點大關陷僵持 深成指小跌 11:032019/12/30 財經 《盤中解析》高檔量增，後市仍有創高契機 11:252019/12/30 財經 觀念平台－經濟成長無感癥結 是所得停滯與不均 04:102019/12/31 產業特刊 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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