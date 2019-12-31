反映美元兌歐元、日圓和英鎊等6大主要貨幣匯率綜合表現的美元指數，周二盤中下跌0.24％報96.51點，若收盤仍維持此水準，即連續3個交易日收黑。

加上上周五創3月來最大單日跌幅，該指數全年漲幅縮小至不到0.6個百分點，遠遜2018年的上漲4.4％，為2013年來最小年增幅。

主要是投資人對全球經濟成長恢復樂觀而降低對美元的避險需求。

(工商 )