2019年石油創3年來最大漲幅 21:342019/12/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 最活躍石油期貨價，紐約西德州原油2月期貨價周二盤中每桶小漲0.1％報61.74美元，倫敦布蘭特3月期油上揚0.2％報66.8美元。 市場認為即使收黑，也不會改變2019年全年漲勢，其中布蘭特累漲約24％，西德州更累漲約35％，兩者均創2016年來最大年增幅。 主要是外界看好中美貿易關係好轉而增加能源需求，和OPEC等決定減產來支撐油價。 (工商 ) #德州 #西德 #美元 #布蘭特 #期貨價 也許您會感興趣 推薦閱讀 去TI化效應 茂達矽力致新迎轉單 04:092019/12/28 證券．權證 德州教堂隨機槍擊案！槍手殺警衛 2死1重傷 04:362019/12/30 國際 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期鋅漲逾1.3％ 10:012019/12/30 財經 合庫提存期1個月的3％美元優存方案 門檻降至3千美元 13:312019/12/30 財經 棕櫚油期貨價 周一創3年新高 20:142019/12/30 財經 中美貿易關係好轉 刺激橡膠需求 20:132019/12/30 財經 美元2019年升幅恐創6年來最低 00:352019/12/31 財經 今年美元指數漲勢 恐6年最弱 04:102019/12/31 全球財經 《商情》買盤進場，激勵周一LME基本金屬期貨多數走升 10:002019/12/31 財經 2019年小麥期貨價連續3年上漲 21:342019/12/31 財經 財經熱門新聞 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 技術威爆！俄國研發新晶片 竟秘密找上台積電... - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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