最活躍石油期貨價，紐約西德州原油2月期貨價周二盤中每桶小漲0.1％報61.74美元，倫敦布蘭特3月期油上揚0.2％報66.8美元。

市場認為即使收黑，也不會改變2019年全年漲勢，其中布蘭特累漲約24％，西德州更累漲約35％，兩者均創2016年來最大年增幅。

主要是外界看好中美貿易關係好轉而增加能源需求，和OPEC等決定減產來支撐油價。

(工商 )