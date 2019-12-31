CME小麥3月期貨價周一盤中創2018年8月來新高後，獲利回吐賣壓拖累由紅翻黑，終場收小黑。但周二盤中回升，每英斗上揚0.3％報5.576美元。

若收盤仍維持此水準，其2019年全年即上漲約10.5％，為連續第3年收紅。

主要是市場預期中美即將簽下第1階段貿易協定，讓外界樂觀中國大陸將繼續大量採購小麥等美國農產品而支撐其價格表現。

(工商 )