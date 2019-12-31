2019年小麥期貨價連續3年上漲 21:342019/12/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CME小麥3月期貨價周一盤中創2018年8月來新高後，獲利回吐賣壓拖累由紅翻黑，終場收小黑。但周二盤中回升，每英斗上揚0.3％報5.576美元。 若收盤仍維持此水準，其2019年全年即上漲約10.5％，為連續第3年收紅。 主要是市場預期中美即將簽下第1階段貿易協定，讓外界樂觀中國大陸將繼續大量採購小麥等美國農產品而支撐其價格表現。 (工商 ) #小麥 #盤中 #上漲 #期貨價 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 那斯達克首度跨越9,000點大關 08:562019/12/27 財經 中國銀行前行長李禮輝：陸擴大金融開放 有利台資搶市占 04:092019/12/28 全球財經 《盤中解析》高檔量增，後市仍有創高契機 11:252019/12/30 財經 歷史第2快 元大高股息ETF填息達陣 13:412019/12/30 財經 《匯市》出口商拋匯急，台幣午盤強彈近2角 15:572019/12/30 財經 女警皮裙藏不住白腿！惹火造型獲熱議 12:472019/12/31 時尚 棕櫚油期貨價 周一創3年新高 20:142019/12/30 財經 中美貿易關係好轉 刺激橡膠需求 20:132019/12/30 財經 金價周一盤中創2個月新高 20:132019/12/30 財經 美元2019年升幅恐創6年來最低 00:352019/12/31 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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