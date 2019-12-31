LME銅3個月期貨價周二盤中每公噸下跌0.5％報6,188美元。

儘管如此，周二是12月和2019年的最後一個交易日，只要盤中走勢能保持至收盤，12月即累計上漲5.6％創2年來表現最佳的一個月，全年也累漲3.8％。

主要是外界看好中美緊張的貿易關係將持續好轉，帶動銅等大宗商品行情。今年來LME表現最佳的工業金屬為鎳，漲幅約三分之一。

(工商 )