2019年銅價累漲約4％ 21:352019/12/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LME銅3個月期貨價周二盤中每公噸下跌0.5％報6,188美元。 儘管如此，周二是12月和2019年的最後一個交易日，只要盤中走勢能保持至收盤，12月即累計上漲5.6％創2年來表現最佳的一個月，全年也累漲3.8％。 主要是外界看好中美緊張的貿易關係將持續好轉，帶動銅等大宗商品行情。今年來LME表現最佳的工業金屬為鎳，漲幅約三分之一。 (工商 ) #最佳 #盤中 #12 #行情 #金屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 16:332019/12/30 財經 《盤後解析》2019封關日收黑，12月漲逾500點 14:492019/12/31 財經 元富投顧：2020 Q1台股上看12,350點 15:132019/12/31 財經 國內新增1例麻疹病例 今年已累計139例 16:112019/12/31 生活 美股拉回 台指封關收黑 16:402019/12/31 財經 2019年台股大漲23.33％ 上市市值增逾7兆 17:092019/12/31 財經 A股2019收官：滬指累漲22％ 創2014年以來最佳表現 17:092019/12/31 財經 《傳產》選舉無感，12月房市買氣仍佳 17:222019/12/31 財經 《台北股市》上市市值年增7.95兆元，股民均賺75萬元 17:392019/12/31 財經 州巧上市案 審議通過 18:412019/12/31 財經 財經熱門新聞 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 技術威爆！俄國研發新晶片 竟秘密找上台積電... - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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