由台中市政府主辦的「Shining！台中2020跨年狂歡夜」，是全台唯一由地方政府主辦的雙主場跨年晚會，31日晚同步在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，共有超過40組超強卡司接力演出，市府粗估兩場次湧入20萬人次，台中市長盧秀燕也將前往現場與民眾一同倒數，共同迎接2020年到來！

至於台中高山跨年晚會，31日分別在台中谷關、梨山舉辦雙主場跨年晚會，及元旦早上8時30分在梨山賓館前廣場舉行升旗典禮，邀請全國民眾一起來體驗最高海拔、最原味的梨山、谷關跨年。

后里跨年晚會31日晚間6時，將由茄子蛋搶先表演，晚上7時由性感女神安心亞熱力開場，連續3年在台中跨年演出的安心亞，將挑戰勁歌熱舞「16分鐘不斷電」，並將以一身性感服裝化身Party Queen霸氣登場，還有獨家在台中演出的王心凌、全能天后楊丞琳、情歌天王周興哲、金鐘最佳女配角曾沛慈、最強嘻哈高爾宣、茄子蛋及吳卓源等超強卡司。

最後跨年時刻，除有天后徐佳瑩陪同倒數外，還有無人機及摩天輪燈光秀，陪大家迎新年。至於跨年後的雙壓軸，則由首度在跨年開唱的綜藝天王吳宗憲，帶來「憲式經典台語歌曲」，並與鹿希派在跨年首度上演「父子合唱」；另跨年收視紀錄保持人畢書盡，則接力演出。

太平跨年晚會，將由「狼人殺偶像」陳零九開場，以輕柔嗓音帶來創作歌曲，陳零九與邱鋒澤合唱的「天黑請閉眼」，保證前奏一下，就讓喜愛「九澤CP」的民眾，會尖叫連連。另外，還有金曲歌王歌后翁立友、詹雅雯、龍千玉、黃妃、高爾宣、椅子樂團及黃文星等人，都將輪番上陣演出，壓軸則由周興哲陪伴大家迎向2020年。

由和平區公所主辦的跨年活動，主打「全台灣最高的跨年在梨山、全台灣最原味的跨年在谷關」。梨山場跨年晚會，有哈斯哈斯樂團、黑色素、梨山國中、小原住民舞蹈團，及華菁菁戲劇團等，帶來最原民風味的演出。民眾隔天可至福壽山天池迎接日出，或1日上午8時30分在梨山賓館前廣場，參加海拔最高的元旦升旗典禮，在大自然美景中體驗新年感動。

至於谷關跨年晚會，則由白雲主持，楊蒨時、戴梅君等藝人，輪番上陣帶來精彩表演。

(工商 )