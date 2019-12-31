TVBS、中視《女力報到小資女上班記》劇組正如火如荼地趕拍中，連2019最後一晚，演員們也在工作中度過，至今仍母胎單身、努力想「脫單」的李宣榕特別許下新年願望：「希望在2020年感情能有著落，找到一位愛我愛我的人，不再是一個人。」鯰魚哥在旁打趣說：「會的，妳的林書豪會等妳的！」

李宣榕想脫單。（TVBS提供）

《女力》日前遠赴高雄佛光山景點拍攝，劇中橋段剛好是爸爸(李興文飾)為朵拉(李宣榕飾)求好良緣，看著戲裡戲外大家都在為自己找另一半，李宣榕感動地說：「會的會的，2020年就是愛你愛你，我一定會趕快找到的，不讓大家擔心。」也想脫單的仙姑「葉素娥」梁舒涵也對她說：「有仙姑娥娥加持妳，當然也希望我自己2020能有好的結果。」

梁舒涵飾演的葉素娥婚後成為小資女上班族。（TVBS提供）

梁舒涵、李宣榕、鯰魚哥同時入圍2019亞洲電視大獎，三人將會一同出席頒獎典禮，目前都在為自己出席典禮的服裝試裝中，梁舒涵笑說：「畢竟和Angelababy一起入圍，當然要盛裝出席，驚豔大家。」李宣榕則說：「就用平常心，希望這個好運能帶給我在新的一年有更多的戲劇發展。」鯰魚哥則自誇：「2019年已經列入我的大事紀，2020年希望能有更好的成績，例如能得個亞洲電視節最佳男配角獎，我就要獻上我人生中的第一次，好緊張。」

(中時 )