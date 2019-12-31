發生在2018年2月間「衛生紙之亂」，立法院31日三讀通過的《刑法》妨害農工商等罪的修正案將有效遏止，法務部表示，未來利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具，傳送影響物價的不實資訊或損害他人信用的不實資訊犯行等刑責都會加重，完備保障民眾的健康與衛生。

法務部指出，飲食物品以外，如果涉及國民健康與衛生等的生活必需用品，供應如果遭人為操縱，將影響國民生活安定並阻礙全體社會經濟的發展，所以有擴大保護的必要。

此外，考量現今以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具，發送涉及交易秩序或他人信用的不實訊息，這種不實消息對交易秩序或他人信用的損害，較一般散播方式所生影響更大，也應加以修法嚴懲，以有效遏阻散布假訊息的犯行。

法務部為維持交易秩序及防制假訊息，提出《刑法》第251條及第313條修正草案，經行政院審議後會銜司法院送請立法院審議，修正重點包括：擴大不法囤積商品的類型，而將「其他經行政院公告的生活必需用品」納入第251條的規範，並加重以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具，傳送影響物價的不實資訊或損害他人信用的不實資訊犯行等刑責，經立法院於三讀修正通過，將更有助於維護國計民生及遏止假訊息的發生。

(中時 )