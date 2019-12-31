「2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」31日晚間7點登場，多達16組人氣歌手一路嗨到2020年，壓軸的則是金曲歌王蕭敬騰，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜也將在晚間11點40分現身陪著高雄人一起倒數跨年。
韓國瑜去年當選高雄市長，首次參加夢時代跨年，還和太太李佳芬一同上台，並合唱「祈禱」、「月亮代表我的心」；韓今年再度在夢時代跨年，還多了個總統候選人身分，不過，據了解，李佳芬今從國外返台，不會和韓國瑜一起同框。
「2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」雙主持人曾國城、王仁甫、路嘉怡及郭靜登場向在場民眾問好；穿著毛大衣的曾國城開玩笑說，在台北險些長凍瘡，不知高雄這麼暖，五個小時之後，就過了一個年，和民眾一起邁向2020年；王仁甫說，要用愛度過今天的夜晚，初估今年電視和網路、廣播一起跨年的民眾將有上百萬人。
跨年倒數出動150架無人機群，高空上演燈光秀，秀出LOVE、高雄的「高」、藍鯨、摩天輪等字樣與圖案。2年未在台灣跨年的天王蕭敬騰，將在無人機表演完後上場、擔任壓軸嘉賓嗨唱，陪大家一起迎接2020年，他更賣關子表示會有「驚喜」要送給大家。
(中時 )
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