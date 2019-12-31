反滲透法今三讀通過，對台陸的電影產業之合作埋下隱憂，其實在去年金馬獎傅榆導演發表台獨言論風波後，兩岸就幾乎沒有了合拍機會，以前，拍攝一部合拍電影就已經要抓演員、工作人員的籍貫比例才能符合門檻資格，現在，可能連投資資金都要顧慮，甚至觸法，究竟創作者拍是不拍？拍到一半的更慘。

目前少數正在進行中的合拍電影《掌中的星星》，由資深製片吳功擔任監製、現任台灣電影製作發展協會理事田宗玄擔任出品人，導演為吳震亞，找來柯有倫主演。田分析，合拍片中的陸資大致分兩種，一是大陸私人企業投資、二是大陸地方政府鼓勵合作的扶植金，扶植金必須拍完才能申請。

《掌》原有意申請扶植金，也獲得資格，但鑒於反滲透法條列內容模糊，上周團隊開會急踩煞車停拍，田宗玄說：「那我們到底要不要申請？其中又有私人投資，法條模糊那私人投資又適不適用？我們也很驚恐啊，被反滲透法延遲拍攝，到時候花了錢又動不了、不能播，又有法律責任，已經花了人民幣722萬元（約台幣3千萬），只能先踩煞車，這樣不是在搞我們嗎？」最後手段就只能白燒完錢再撤回台灣拍。

電影人田宗玄（左）和吳功的新片碰新法規面臨考驗。（資料照）

田宗玄也認為，法條模糊不清的狀態下有另一種可能，就是台灣電影圈工作機會減少，連去大陸「打工」都可能觸碰反滲透法，「光是要當一個攝影助理，當打工的、做製作的，你敢拿大陸的薪水？通過的細則是什麼都不知道，如果連私人公司的錢都不能領，那怎麼辦？」

(中時 )