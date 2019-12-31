宇宙人今擔任五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會開場嘉賓，帶來〈那你呢〉、〈陪我玩〉，和新歌〈你的宇宙〉，主唱小玉也許下新年願望「希望老闆（五月天）在尾牙的時候幫宇宙人加菜，希望可以存錢買房子。」

宇宙人2019年可說是收穫滿滿，巡演場場爆滿，也即將在2020年2月8日於台北小巨蛋舉行「你的宇宙」，小玉開心說「覺得今年過很快，有地球轉動比較快的錯覺！」日前宇宙人在五月天演唱會場外小舞台演出，小玉下台後也輕踢桃園國際棒球場的圍牆，象徵再度「踢館」五月天，宇宙人期許「未來也可以唱超過一萬人的場地。」

宇宙人跨年夜擔任五月天演唱會開場嘉賓，逗趣模仿阿信IG照。（相信音樂提供）

2020年1月3日宇宙人將在五月天演唱會再度登上場外小舞台，吉他手阿奎說：「2019的最後一場和2020第一場都獻給五月天了，希望小巨蛋順利，也明年順利發行新專輯。」貝斯手方Q則笑說：「希望新的一年會記得帶錢包出門，不要再花兩個團員的錢了！」

宇宙人將舉辦「你的宇宙謝票分享會」，1/4在台北四四南村、1/5在台中審計新村、台南藍晒圖文創園區，而台北小巨蛋演唱會之後，宇宙人也將迎接他們的日本巡演，2/29大阪JANUS、3/1東京リキッドルーム，詳細活動內容請關注相信音樂及宇宙人官方臉書。

(中時 )