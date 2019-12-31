中央氣象局表示，周四(2日)之後大陸冷氣團開始減弱，各地除了早晚溫差大以外，白天大多是舒適溫暖的天氣，中南部水氣偏少，一直到周五(3)各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有局部短暫雨；請外出民眾隨身攜帶雨具。

氣象局預報員李孟軒指出，受大陸冷氣團影響，今晚至明天(1月1日)清晨氣溫偏涼，中部以北及宜蘭氣溫將下探至13到15度，苗栗以北沿海空曠、近山區處及金門、馬祖可能出現11度左右低溫，南部及花東約16-17度，提醒參加跨年或迎曙光活動的朋友請注意保暖。

李孟軒說，元旦凌晨北部及東北部地區雲層仍偏厚，迎曙光建議地點，東部為台東三仙台、花蓮七星潭；西半部為阿里山、玉山等高山地區。

李孟軒指出，由於今晚到明清晨是大陸冷氣團最強的時候，中部以北低溫僅13-15度，中南部地區16-18度，提醒跨年民眾務必記得保暖；明天北台灣白天約18至20度；中南部白天約23至25度；隨著水氣減少，今晚至明天桃園以南大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部短暫雨。

環保署空氣品質預報顯示，明(1)日受大陸冷氣團影響，中部以北沿海地區擴散條件較好，近山區風速較弱，污染物易累積；雲嘉南以南地區位於下風處，擴散條件較差，有利於污染物累積，零星地區可能達「橘色提醒等級」；北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，中部近山區可能達普通等級；雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門地區為「普通」等級。

(中時 )