美國紐約市布朗克斯區(Bronx)最近安裝的一座大型風力發電機，然而還沒有發到電，就被強風所吹毀倒塌，3座廣告招牌被毀，還壓壞了一輛汽車，所幸沒有造成人員傷亡。

CNN報導，這台高度達到150多英尺(45公尺以上)的風力發電機，於12月中旬安裝，但尚未啟動，它安裝在購物中心的附近，底下設有加油站、藥房、油漆店和其他商場，據紐約市建築部（DOB）稱，這座發電機可能是在晚間坍塌的，它撞到了相鄰的三面發光廣告招牌中，然後壓壞了下方的一輛汽車。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）告訴媒體：「感謝上帝，這起事故沒有傷亡，每個人都平安無事。目前正在調查事故原因。」

WIND TURBINE COLLAPSE: This is what's left of the 60-foot, three-sided, illuminated sign that was already a source of controversy on the property. The second photo shows how close the fallen part of the sign came to cars and buildings in the 500 Baychester parking lot. pic.twitter.com/JbDCOgaMZG — Co-op City Times (@coopcitytimes) 2019年12月30日

紐約市建築部副新聞機要庫尼茲（Abigail Kunitz）說：「我們在現場的初步檢查發現，風力發電機的固定地點不穩固，導致一部分結構塌陷。」

假如這是對的，那麼風力發電機的設置單位就已經觸法，法規表明，大型固定裝置必須安裝在穩固的結構體上。然而這座風車還在裝置中，所以有許多固定器還沒有安裝。

紐約今天的風速有點強，CNN氣象播報員吉恩·諾曼（Gene Norman）說，該地區今天風速達到了時速15~20英里(24~30公里，蒲氏風級表屬於4~5級風)。記者在採訪州參議員賈馬爾·貝利(Jamaal Bailey)時，他的傘被陣風吹壞。

貝利表示，雖然風是有些強，但是風力發電機不應該被這種風吹壞。

(中時電子報)