美國紐約市布朗克斯區(Bronx)最近安裝的一座大型風力發電機，然而還沒有發到電，就被強風所吹毀倒塌，3座廣告招牌被毀，還壓壞了一輛汽車，所幸沒有造成人員傷亡。
CNN報導，這台高度達到150多英尺(45公尺以上)的風力發電機，於12月中旬安裝，但尚未啟動，它安裝在購物中心的附近，底下設有加油站、藥房、油漆店和其他商場，據紐約市建築部（DOB）稱，這座發電機可能是在晚間坍塌的，它撞到了相鄰的三面發光廣告招牌中，然後壓壞了下方的一輛汽車。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）告訴媒體：「感謝上帝，這起事故沒有傷亡，每個人都平安無事。目前正在調查事故原因。」
紐約市建築部副新聞機要庫尼茲（Abigail Kunitz）說：「我們在現場的初步檢查發現，風力發電機的固定地點不穩固，導致一部分結構塌陷。」
假如這是對的，那麼風力發電機的設置單位就已經觸法，法規表明，大型固定裝置必須安裝在穩固的結構體上。然而這座風車還在裝置中，所以有許多固定器還沒有安裝。
紐約今天的風速有點強，CNN氣象播報員吉恩·諾曼（Gene Norman）說，該地區今天風速達到了時速15~20英里(24~30公里，蒲氏風級表屬於4~5級風)。記者在採訪州參議員賈馬爾·貝利(Jamaal Bailey)時，他的傘被陣風吹壞。
貝利表示，雖然風是有些強，但是風力發電機不應該被這種風吹壞。
(中時電子報)
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