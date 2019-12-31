瑞典16歲環保少女桑柏格（Greta Thunberg）近期備受國際關注，亦當選《時代》雜誌（Time）年度風雲人物。據《香港經濟新聞》31日報導，桑柏格接受外媒訪問時被問及，倘她能與美國總統川普交談，會對川普說些甚麼，桑柏格則指不會浪費時間在川普身上。

川普一直對氣候變化問題有所質疑，先前更宣布美國退出《巴黎協定》。桑柏格在聯合國氣候行動峰會上，厲眼瞪著川普一事亦成為一時話題。

桑柏格30日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問及倘能與川普，會對川普說些甚麼？

桑柏格表示，「說實話，我不認為我會說些甚麼，因為很明顯他沒有聆聽科學家及專家的說話，他又怎會聆聽我的說話呢？所以我可能不會說些甚麼，我不會浪費自己的時間。」

桑柏格先前曾被川普批評，指她應該要學會控制脾氣、要放鬆。而巴西總統波索納洛更形容桑柏格是個「臭丫頭」（brat）。後一事件起因於桑柏格在推特上的一則推文， 她對巴西瓜賈拉拉部落的兩位酋長去世表示關切。她說，那些保護森林免遭非法砍伐的人在巴西被殺，全世界對此事卻表現出「可恥的沉默」。

據《香港經濟新聞》報導，桑柏格在BBC的訪問中形容，對她的這些批評是「有趣」（funny），因為這些批評不能代表些甚麼。

桑柏格又指，他們的批評反映，他們恐懼年輕人為世界帶來他們不想要的改變，此意味年輕人已做到些事情，令他們視之為威脅。

(中時 )