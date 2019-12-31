迎接2020年，台中市推出全台最高、最溫暖的跨年晚會，31日晚間分別在海拔2000公尺的梨山及谷關溫泉區舉行，各吸引近千民眾從傍晚嗨到午夜。和平區公所貼心準備限量鹹粥供民眾享用，讓大家暖心抗寒，歡慶新年到來。
和平區公所、台中市觀光旅遊局及交通部觀光局31日晚間共同舉辦「2020愛在谷關、點亮梨山」和平區梨山暨谷關泰雅原風跨年晚會，分別在梨山賓館前廣場、台電谷關服務所前廣場熱鬧登場，各吸引近千民眾到場同歡。
海拔2000公尺的梨山，入夜後低溫灌破10度，晚會邀請哈斯哈斯樂團、黑色素等輪番嗨唱，原住民舞蹈團、華菁菁戲劇團帶來最具原味的精彩表演。現場以LED流星燈串營造新年氛圍，熱血民眾冒著寒風，從傍晚嗨到午夜。
台中市副市長陳子敬、市議員林榮進、交通部觀光局主祕林坤源、參山處處長柯建興、梨山里長賴盛功等也出席，與民眾同歡。和平區公所為推廣捐發票做公益，號召民眾憑發票兌換彩券，獎品有電器、3C產品等100項好禮。
泡湯迎接2020年，谷關溫泉區跨年夜一房難求，傍晚開始遊客往「愛在谷關」跨年晚會現場聚集，主持人白雲炒熱現場氣氛，國、台語唱將楊蒨時、戴梅君等藝人輪番上陣演唱，和平區長林建堂也到場倒數，祈願新年新氣象。
(中時 )
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