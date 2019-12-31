黃子佼、黃路梓茵（Lulu）31日主持「臺北最High新年城-2020跨年晚會」，晚上6點半拉開序幕，兩位主持人以水藍色浪漫花卉設計，搭配薄紗、蕾絲，一登台背後滿是紅、黃相間長型氣球，頭頂還有金色20造型氣球，看起來相當逗趣。

五月天熱唱開場。（粘耿豪攝）

問到服裝保暖性，黃子佼大喊，「沒有保暖！」他還爆料Lulu化妝室很誇張，「她的桌上有2排，一排化妝品，一排是火鍋跟菜，根本是buffet！」Lulu放話還有溫體牛會上桌，也透露魏如萱已預約想吃。黃子佼笑說：「這幾年在各個縣市跨年場漂泊，再回到這裡，身邊多了一個好徒弟，人生真的好奇妙，大家新的一年一定要給自己多一點信心。」他強調，「很多事情都可以扭轉，只要願意持續的奮鬥。」

擔不擔心藝人趕場延遲表演，Lulu竟大笑，「那就最好了，自己唱，最好都別來。」黃子佼連忙呸呸呸，「哇賽，不要鬧了，要順順利利，我已經幫Lulu安排好一點半演出。」現場一片大笑，他喊話很期待ØZI與宋少卿的合體演出。

(中時 )