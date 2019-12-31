民進黨立委江永昌長期關心兒少政策，除了舉辦氣墊親子活動外，年輕團隊利用蔡英文總統與江永昌名字搞創意，推出「文昌包」送給孩童，希望孩童課業順利、平安成長。另外，國民黨立委林德福則推出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，也相當受到歡迎。

江永昌團隊於選前多次舉辦辦「氣墊親子趣，江來有活力」活動，邀請親子一起同樂。江永昌表示，選舉政治煙硝味瀰漫，透過親子活動降低政治味，現場沒有激情的「凍蒜聲」，反而是親子同樂的嬉鬧笑聲，現場贈送給親子「文昌包」及「永昌清潔包」。

江永昌年輕團隊利用蔡英文總統與江永昌名字搞創意，設計出「文昌包」，內有江永昌特製的鉛筆及小英總統的橡皮擦。另外，「永昌清潔包」內有科技海綿及酵素水管清潔錠，適逢年底，家家戶戶大掃除，非常獲得支持者喜愛。

江永昌表示，孩童是國家的未來，盼藉由舉辦親子活動，呼籲社會大眾多加關心孩童身心靈，另外規畫有大型運動氣墊、劇團表演、動力沙、手工皂班、咖啡班等系列活動，讓親子共同參與，促進良好親子關係。

(中時 )