立法院會12月31日三讀通過「反滲透法」，明定不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或從事選罷法中各項競選活動，違者可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

對此，韓國瑜31日晚間在臉書痛批，「反滲透法」完全違反正當法律程序，根本就是戒嚴時期懲治叛亂條例的「借屍還魂」！沒有戒嚴之名，卻有戒嚴之實！

韓國瑜指出，反滲透法從11月25日提出草案至今日，只有短短的37天；民進黨在蔡總統的號令下，直接跳過委員會審查階段，逕付二讀，尤其中間立法院都是停會期間，今天就直接完成二讀、三讀，完全沒有給予社會大眾討論的機會，這完全違反正當法律程序！程序上就應屬違憲！是中華民國憲政史上恥辱的一天！

韓國瑜表示，他當選總統，一定聯合立法院的多數，先停止反滲透法的效力，重新審查這個沒有經過妥善審議的惡法，並且和各界溝通、討論，重新研究有無立法之必要！

韓國瑜強調，台灣的國家安全非常重要，但是不應該為了選舉操作，而惡意地制定違憲的惡法，來剝奪人民的自由！只要他當選總統，一定重新審議反滲透法，確保國人的自由！

(中時電子報)