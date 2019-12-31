每到歲末，對即將來到新年度各家媒體都紛紛做出一些大膽預測，財經媒體Bussness Insider就大膽做出了十大預言，讓我們先看看，未來果能成真會有幾項。

1.美國實行資本管制：狂人川普果真讓人難以預測，他已對經貿自由做了相關多的管制與限制，最近被阻止的交易包括總部位於新加坡的博通收購美國高通。大陸遊戲公司北京崑崙科技不得不撤回對約會應用程式Grindr的收購。所有這些都以國家安全為由被封鎖。如果他真的做出更激進的決策，也不是不可能的。

2.銀行暫停交易市場休市：這不是第一次發生，1933年3月，當時美國總統羅斯福就曾讓銀行暫停運作，讓市場恢復信心後再營運。這個風險也有可能發生在大陸，大陸的地方債、國企債風暴若是一旦引爆，也有可能發生在這個世界第二大經濟體。

3.歐元區通膨危機：歐洲的政治走向越來越激進主義靠攏，靠左靠右都有，財政上緊縮政策的減少和工資快速增加，歐元區將繁榮起來，通貨膨脹會捲土重來。

4.日本干預貨幣市場：日本的貨幣政策已達極限，負利率還是無法解決停滯情況，日本只剩下一個選擇：匯率干預。

5.蘋果收購迪士尼：蘋果手機的銷售已進入渟滯，它希望靠涉足電視領域，進入內容市場來創造新收益。滿手現金的蘋果，對市值2,650億美元的迪士尼出手，還不會太吃力。而且迪士尼曾收購皮克斯(Pixar)，所以創辦皮克斯賈伯斯其實是迪士尼最大股東。

6.美聯準會通過數位貨幣消除銀行中介：2008年的金融危機仍讓世人心有餘悸，但現代已有數位貨幣科技，讓如果再有這樣風吹草動，央行可能就會數位貨幣（CBDC）向零售業開放，從而跳過了銀行的中介地位。

7.特斯拉與現代合併：電動車的發展正在顛覆汽車傳統的行業秩序，目前大車廠中在電動車項目發展最弱的現代汽車，結合特斯拉，應該是個絕配。

8.無人機襲擊油田讓油價大漲：這種狀況在2019年9月已在沙烏地阿拉伯發生過了，隨著無人機，甚至無人船技術的日益精進，這種襲擊未來只會越來越常見。

9.虛擬實境產重創汽車業：虛擬實境越來普及，也更真實，減少了人們移動的需求，受影響最大的行業大概不用想就可猜得到。

10.英格蘭贏得世足賽：英格蘭隊的估計市值為12.5億歐元，是世界上最高的，而且從1966年之後，英格蘭就沒再拿過雷米金盃了，2020年可能就會風水輪流轉了。

(中時電子報)