據外媒消息指出，大陸副總理劉鶴將在本周六前往美國，預料將簽署陸美首階段的貿易協議，陸美貿易爭端持續降溫，然而雙方在華為問題上仍僵持不下。華為在今年面對許多挑戰，2020年似乎也不會平靜下來，川普政府將持續壓迫華為，外媒也列出華為必須面對的4大考驗。

據《CNBC》報導，川普政府不斷敦促盟友禁止華為參與5G網路建置，目前澳洲、日本已經明確禁止華為參與5G網路系統，以及一些重要市場，包括德國、英國仍未明確作出是否禁用華為的決定，市場也都在關注這些政府未來政策走向，是否更站在美方立場。

此外，美國商務部在2019年5月將華為列入實體清單，美企被迫暫停與華為業務往來，由於華為相當依賴美國的零組件以及服務，例如Google確定暫停提供GMS服務，讓華為9月發布的Mate 30手機，即無法使用Android手機作業系統。

對此，華為8月推出自家作業系統「鴻蒙」，華為消費者業務CEO余承東也指出，若永久無法使用Google服務，華為也可以找到替代方案，但到至今，

華為又稱不會將鴻蒙運用在智慧型手機，外界推測，華為可能會將鴻蒙運用在智慧電視等，至於詳細情況仍待系統正式推出後，才會得知。

最後一項，也是引發川普政府開始追殺華為的第一步，就是華為財務長、創辦人任正非之女孟晚舟，於2018年12月於加拿大被捕，並在今年底正式遭到美國司法部起訴，罪名為涉嫌金融詐欺、違反美國伊朗禁令等，相關法律程序將持續到2020年。

華為面對這4大考驗，以及美國可能將對華為供貨的技術含量門檻從25%調低至10%，華為必須加強去美化腳步，才有辦法避開川普政府制裁。

(中時電子報)