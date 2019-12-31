一名少女控訴遭職軍表哥性侵，表哥也因此遭到判刑還丟了工作。不過後來表哥不服上訴，法官發現，少女雖自稱被性侵，但她拖了9小時才報案，而且下體不但有表哥的DNA，還驗出其他男人的體液竟然改判表哥無罪。

少女控訴，自己小6時就被表哥性侵，即使成年後交了男友，表哥還是沒有收斂，2015年6月9日上午8時許，表哥趁家中無人，再次性侵少女。對此，表哥坦承與少女發生過性行為，聲稱是你情我願，表哥指少女就讀國中2年級時，雙方就有了性關係，頻率為2個月1次，而且她不僅沒有反抗，還以身體回應；少女成年後，他以為2人關係還跟以前一樣，不過當他想摸對方胸部遭到回絕時，他就沒有再碰。

一審新北地院法官認為，從少女小6至14歲，僅有女方指控，無法定罪；而14到16歲，女方控性侵，卻未向父、兄求助，甚至沒有抵抗表哥的侵入也不合常理，只能依與未滿16歲少女性交罪判刑，一罪一罰各判表哥3月；而成年後的性侵，則依強制性交罪判刑2年。

但表哥不服而上訴，合議庭審理認為少女在事發後拖了9小時才報案，而且少女下體除了驗出表哥DNA，還驗出其他男子的，與常理不符，也無其他積極證據證明表哥是性侵，他因此改判無罪。至於於未成年少女性交，表哥仍維持1年有期徒刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)