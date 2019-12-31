2019年美元強勢升值侵蝕企業海外獲利，但專家預期2020年美元將轉趨弱勢，對美國出口、企業獲利與股市都是利多消息。

華爾街分析師預期，2020年美元至少出現個位數的跌幅，而且美元近來已經開始呈現疲態。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數在2019年第四季與12月的跌幅分別為2.6％與1.5％。2019年美元指數僅上升約0.5％，反觀2018年全年上漲4.4％，寫下2015年來最大升幅。

根據標普道瓊指數公司（S ＆ P Dow Jones Indices）統計，標普500指數成份股約43％的營收來自海外市場。若是美元貶值，販售至海外的商品與服務將變便宜，有助提振企業獲利，並帶動美國出口。

BTIG美股與衍生性商品策略部主管艾曼紐（Julian Emanuel）指出，其他國家的經濟開始追趕美國，是美元下跌的主因之一。中美第一階段貿易協議與美墨加貿易協定（USMCA），讓其他國家受惠，帶動經濟成長。

艾曼紐預期2020年美元可能下跌約3％至5％，美元貶值對企業獲利是正面消息。

Bannockburn全球外匯部門市場策略師錢德勒（Marc Chandler）表示，美國的經濟仍明顯較歐洲或日本強勁，只是差距縮小。

錢德勒預期，歐元兌美元將持續升值，而且歐洲的採購經理人指數（PMI）似乎已經觸底。

美國總統大選將在2020年11月登場，美元可能在選舉年呈現弱勢格局，若不確定性上升，例如對企業不友善的候選人崛起，美元跌勢可能更大。不過分析師表示，市場現階段認為美國總統川普可望連任成功。

艾曼紐表示，美股在川普任期內漲勢凌厲，川普希望美元貶值，因為貶值有利出口，並且能提升標普500大企業的獲利。

(工商 )