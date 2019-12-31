陳昇2019年12月30日、31日一連兩天在台北國際會議中心舉辦「逃跑的日子」演唱會，他每年都演唱〈歡聚歌〉倒數跨年，今年也不例外，不過他也在首場搶先歡慶2020年，連續多年一同倒數的91歲好友國寶文夏，今年因身體狀況，無法出席，由老婆文香代表上台一同歡聚。

文香個性活潑風趣，一上台，眼力好的她，發現化身樂迷、隱身於第一排的前新北市長朱立倫，熱情邀請朱立倫上台一起倒數，陳昇昨表示，「我們這邊是透明色，任何顏色到我們這邊來都是無色的，不過文香姊在台上一起聊天，還是讓我有點緊張。」

文香很感謝陳昇、昇嫂及演藝圈好友關心，透露文夏現很健康、 精神很好，她提到每天去看文夏時，她講一句話，文夏就回10幾句，2人不時鬥嘴吵架，她當下無奈對文夏說：「你是怎樣，我是為你好。」豈料文夏說：「我現在會跟你吵架，代表活在世上。」讓她好氣又好笑。

陳昇當天也在台上，口無遮攔的直問文香：「他（文夏）現在還會想要那個嗎？」文香笑表示若他想要那個，也不是對她，「他想對幼齒的，我歐巴桑，他沒興趣，外面有18歲在等他。」並打趣對陳昇：「你就要交13、14歲的。」讓陳昇當場超架不住。而他昨開唱前受訪，談到首場與文香在台上的逗趣互動，是否有讓他臉上三條線？他笑回：「還好，只有一條線。」

而陳昇唱完〈關於男人〉突然轉身背對觀眾，默默拭淚，似乎被現場氣氛感動。陳昇惦記著文夏每年一起倒數的時刻，因此在大螢幕上特別剪輯過去數年同台影片，讓文夏即使無法一起同歡，也能依舊能以不一樣的方式與觀眾相聚，全場觀眾倒數後，樂隊隨即演奏嗨歌〈Summer〉，心情愉悅的陳昇當唱到歌詞「鮪魚肚」也打趣地掀開上衣露出自己的肚子說「我也有」。

(中時 )