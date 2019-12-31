美杜魯門號航空母艦12月中旬加入大西洋的第6艦隊部署

今年稍早前曾喧騰一時的杜魯門號航空母艦提前退役案，民意大反彈最終讓美國總統川普做了政策大轉彎而撤回，但據《防務新聞》獲得白宮的一份備忘錄指出，美國國防部仍試圖再次推動杜魯門號提前退役案，同時也因此要刪減一整個海軍航空聯隊。

美媒《防務新聞》指出，杜魯門號航母提前25年退役案曾於11月在白宮的管理預算辦公室國防部之間多次來回後遭到撤除，未列入2020年國防預算案中。當時此案的構想原是為無人載具與高超音速導彈擠出開發資金，現在又再提起杜魯門號除役案，顯示海軍面臨的預算壓力的確不小。

報導說，杜魯門號除役案只是白宮12月16日備忘錄內一系列大幅削減新建與現役艦艇計劃的其中一項。這項裁減艦艇計劃將使美海軍艦艇數由目前的293艘減少到287艘，這與先前計劃的355艘完全背道而馳。

杜魯門號從2020年預算延伸至2021年預算案中被再次提出，是因為它即將面臨每25年一次的核燃料添加與規模龐雜的大修工作。如果不編列預算進行中期大修與添料，就表示杜魯門號將被迫退役，亦即其原訂50年的服役壽命只進行了一半就面臨除役。杜魯門號除役案預計可以為美軍節省40億美元，但此案最後被兩黨聯手反對而作罷。

白宮的備忘錄說，海軍在2020年度預算中沒有編列杜魯門號大修與其航空聯隊預算，管理預算辦公室要求海軍在11月27日以前提交一份未來30年內預備進行的航母中期大修計劃清單，其中也包括杜魯門號。

當時美國國防部就傳出消息，指白宮將支持杜魯門號中期大修計劃，並維持其海軍航空聯隊。白宮管理預算辦公室也說，恢復杜魯門號中期大修是正確做法，海軍發言人則不願在預算未定案之前發表評論。

(中時電子報)