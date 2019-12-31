趕在2019年最後1日，立法院強行三讀通過《反滲透法》，國民黨總統候選人韓國瑜31日晚間臉書發文，嚴厲譴責民進黨在蔡英文總統命令下，運用多數暴力，在選前10天強行通過《反滲透法》，他對此予以強烈譴責，直指這是「中華民國憲政史上恥辱的一天」；韓並承諾，若當選總統，會先停止《反滲透法》效力，重新審議、與各界溝通有無立法必要。

韓國瑜表示，前幾天電視辯論會上，他特別繫上北農的領帶，回顧這2年走過的路，他想告訴大家沒有韓流，只有熱呼呼的民心，強調政治離不開基層，政治人物要有富強國家目標、團結世代的雙手、及苦民所苦的良心。

他強烈譴責民進黨在蔡英文總統的命令下，運用多數暴力在選前10天，強行通過反滲透法，並指這是中華民國憲政史上恥辱的一天。

韓國瑜指出，《反滲透法》從11月25日提出草案至今只有短短37天，民進黨在蔡總統號令下，直接跳過委員會審查階段，逕付二讀，且這期間立法院皆是停會，今天就直接完成二讀、三讀，完全沒有討論機會，完全違反正當法律程序，「程序上就應屬違憲！」

至於反滲透法的內容，韓國瑜以「不忍足睹」形容，他認為，所有對岸的機關、學校、研究機構，或是實質控制的組織、團體，通通被定義為「滲透來源」，但是何謂「實質控制」，法條中卻全無定義。

韓強調，更可怕的是，違反《反滲透法》最重可處無期徒刑，用模糊不清的法律規定入人於罪，再科予最重無期徒刑的處罰，根本就是戒嚴時期懲治叛亂條例的「借屍還魂」，沒有戒嚴之名，卻有戒嚴之實。

韓國瑜承諾，若他當選總統，一定聯合立法院的多數，先停止《反滲透法》的效力，重新審查這個惡法，並和各界溝通討論，研究有無立法必要；究竟是應該採取時代力量黨團建議的登記制，還是民進黨以多數暴力通過的「戒嚴復辟、嚴刑峻法」制？

他重申，國家安全非常重要，但不應該為了選舉操作，惡意制定違憲的惡法，來剝奪人民的自由，只要他當選總統，一定重新審議反滲透法，確保國人自由。

(中時 )