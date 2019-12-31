英國已確定將在2020年1月31日正式脫離歐盟，但並不意味脫歐過程就此畫下句點。事實上之後英歐雙方必須就未來關係進入更詳細協商，若兩者無法在2020年底前達成第二項協議，未來雙方在進行商品與服務交易，恐須付出更高代價與遭遇障礙。

脫歐局勢底定，也激勵英鎊兌美元在2019年全年強升約3％、兌歐元更勁揚5％。2019年最後一天英鎊兌美元走高0.2％到1.3141。回顧2019年初，英鎊被打壓到1.2750美元的低位。

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