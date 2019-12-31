英國脫歐底定 2020進入二次協議談判 23:592019/12/31 工商 蕭麗君 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國已確定將在2020年1月31日正式脫離歐盟，但並不意味脫歐過程就此畫下句點。事實上之後英歐雙方必須就未來關係進入更詳細協商，若兩者無法在2020年底前達成第二項協議，未來雙方在進行商品與服務交易，恐須付出更高代價與遭遇障礙。 脫歐局勢底定，也激勵英鎊兌美元在2019年全年強升約3％、兌歐元更勁揚5％。2019年最後一天英鎊兌美元走高0.2％到1.3141。回顧2019年初，英鎊被打壓到1.2750美元的低位。 (工商 ) #2020 #英鎊 #美元 #脫歐 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 唐綺陽2020上半年運勢出爐！這星座財運超旺 06:022019/12/28 生活 看誰最準！網列媒體人韓蔡估票打臉區 15:242019/12/30 政治 張善政：民進黨的數字 只有部分事實 15:552019/12/30 政治 春節送禮藏巧思！義式脆餅散發堅果香、和菓子禮盒竟藏「富士山」？ 16:002019/12/30 旅遊 很忙！蔡英文辯論狂翻稿 網：「雙面印刷」害她找嘸答案 21:462019/12/30 政治 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 00:012019/12/31 娛樂 塔羅抽到這2張牌….她爆韓蔡2020大選最終結局！ 00:032019/12/31 娛樂 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 06:422019/12/31 政治 韓國瑜為什麼辯論會爆衝？名嘴揭背後內幕 08:132019/12/31 娛樂 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 財經熱門新聞 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 技術威爆！俄國研發新晶片 竟秘密找上台積電... - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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