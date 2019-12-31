在蘋果與微軟等重量級企業的拉抬下，標普500指數2019年漲幅逼近30％，華爾街分析師篩選出2020年十檔最有贏面的股票，可望帶領大盤繼續上攻。

美國財經媒體《CNBC》依據FactSet的數據，搜尋出至少得到八成分析師「買進」評等的個股，再依據分析師12個月目標價漲勢排序，列出專家預期2020年漲勢最強勁的股票。

得到分析師認可的個股總共有18檔，其中有十檔可望較平均目標價至少再上漲10％。

分析師最看好的頭兩檔個股－油氣勘探公司Diamondback Energy與馬拉松石油公司（Marathon Petroleum），皆屬於2019年表現疲弱的能源類股。

不過市場對2020年的油價展望轉趨樂觀，分析師預期兩檔能源類股2020年可望分別再上漲逾34％與32％。

基礎建設公司Quanta Services雖然也沒有跟上2019年的大盤漲勢，但分析師認為該公司前景可期，股價估計可再上揚20％。追蹤風險管理公司Assurant的分析師，全數給予「買進」的投資評等，專家預期該公司2020年股價將再上漲逾12％。

入選的科技股包括Salesforce、亞馬遜與臉書。Salesforce與亞馬遜2019年股價漲幅皆超過20％，雖然升幅遜於大盤，但分析師預估兩家公司2020年股價可望再上漲17.5％。

亞馬遜目前市值約在9,150億美元，平均目標價為2,178美元。

臉書2019年股價大漲逾50％，表現大幅優於大盤，專家預估該公司2020年可望再漲逾16％。

華爾街最看好的個股若2020年漲幅不到40％，將明顯遜於2019年的表現。半導體類股2019年漲勢凌厲，包括超微（AMD）在內的半導體大廠2019年股價狂飆逾1倍，為標普500指數漲幅最大的成分股。

(工商 )